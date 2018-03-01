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Новости. Общество
12:31, 01 Марта 2018

Ушел из жизни известный писатель и общественник

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Не стало Василия Лукьянова.

На 77 году жизни умер Василий Сергеевич Лукьянов, журналист, писатель и яркий общественник - борец за права бывших малолетних узников Карелии.

Василий Лукьянов родил­ся в деревне Демехово Вырозерского сельского совета Заонежского района Карело-Финской ССР 31 июля 1941 года. Пережил оккупацию в трудовом лагере № Л-55, который прости­рался от Шуньги до Великой Губы. 

В 1955 году после окончания Вырозерской семилетней школы четырнадцатилетним подростком отправился в Медвежьегорск, потом переехал в Петрозаводск. Работал на ДОКе, затем на флоте - матросом, рулевым мотористом, помощником механика. Службу в Армии проходил в одном из ядерных центров Урала. С отличием окончил он заочно Петрозаводский техникум железнодорожного транспорта по специальности "автоматика-телемеханика". В 1980 годы пришел в контролирующие органы СССР в качестве ведущего инженера отдела государственного контроля СССР. Работал по "Плану важнейших государственных проверок Союза ССР".

Затем занимался журналистикой и общественной работой. Член Союза журналистов России. Его публикации носили правозащитный, социальный характер, отличались остротой стиля, актуальностью. Много писал об истории родного края, экологии Заонежья. В 2001 году Лукьянов был удостоен звания "Лауреат года" г. Петрозаводска и награжден грамотой за очерки и публикации на социальную и правозащитную темы. В 2002 году награжден почетной грамотой газеты "Курьер Карелии". Длительное время сотрудничал с журналом "Север" в качестве специального корреспондента. Был председателем КРОО "Общество "Земля Заонежская". 

В 2004 году за правозащитную деятельность в журналистике награжден Почетной грамотой Республики Карелия.

Благодаря его усилиям многим жителям Карелии вернули статус бывший малолетних узников, которого в свое время их лишили наши чиновники.

Прощание с Василием Лукьяновым состоится в субботу в 12 часов в траурном зале на улице Вольной.

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