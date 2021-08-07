Ушел из жизни народный художник Карелии Владимир Иваненко

На 83-м году жизни скончался Владимир Михайлович Иваненко - заслуженный деятель искусств Карельской АССР, Народный художник Республики Карелия, сообщили в министерстве культуры.

Детство Владимира Иваненко – сына кадрового офицера, участника Великой Отечественной войны – прошло в военных гарнизонах Мурманской, Ленинградской, Омской областей, в Карельской АССР.

В 1957 году он начал работать художником-оформителем, в 1960–1967 годах работал учителем рисования в школах Ленинграда. В 1966 году окончил художественно-графический факультет вечернего отделения Ленинградского государственного педагогического института. С 1967 года жил и работал в Карелии, сначала учителем черчения в школе поселка Шуя, затем художником-декоратором на Петрозаводской студии телевидения. В 1970–1971 годах был главным художником Петрозаводска. В 1973 году был принят в Союз художников СССР.



Работы Владимира Михайловича представлялись на более чем 100 художественных выставках в нашей стране и за рубежом. Его картины входят в собрания Государственного Русского музея, Музея изобразительных искусств Республики Карелия, Мурманского художественного музея, находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.



Министерство культуры Карелии выражает искренние соболезнования родным и близким художника.