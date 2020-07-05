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Ушел из жизни один из самых выдающихся мировых композиторов Эннио Морриконе

Новости. Общество
10:51, 06 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин
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Композитор ушел из жизни в возрасте 91 года.

Композитор Эннио Морриконе умер в возрасте 91 года, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Композитор ушел из жизни в больнице в Риме. Он ранее был госпитализирован после падения. В последние годы Морриконе испытывал серьезные проблемы со спиной, в связи с чем проходил лечение.

Морриконе является автором музыки к более чем 500 фильмам и сериалам. Среди них – "Однажды в Америке" (Once Upon a Time in America, 1984) Серджио Леоне, "Неприкасаемые" (The Untouchables, 1987) Брайана Де Пальмы, "Новый кинотеатр "Парадизо" (Nuovo Cinema Paradiso) Джузеппе Торнаторе, "Профессионал" (Le professionnel, 1981) Жоржа Лотнера. Композитор был удостоен множества престижных наград и шести номинаций на премию "Оскар". Первую награду от Американской киноакадемии он получил лишь в 2007 году по совокупности заслуг - за вклад в кинематограф. Второго "Оскара" ему принесла в 2016 году работа над фильмом "Омерзительная восьмерка" (The Hateful Eight) Квентина Тарантино. 

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Комментарии

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кир
2020-07-06 11:42:16
Талант. Согласен. У на тоже есть. Игорь Корнелюк, в "Бандитском Петербурге". Тоже талантище и не уступает мэтру.
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