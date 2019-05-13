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Новости. Общество
18:21, 13 Мая 2019
фото: Виталий Голубев/ Лицей

Ушёл из жизни старейший работник народного образования Карелии Владимир Крылов

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Не стало известного карельского литературоведа, работника народного образования РК Владимира Крылова.

В воскресенье, 12 мая, на 98-м году жизни скончался Владимир Крылов — российский учёный, литературовед, почётный профессор КГПА, заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный деятель науки Карельской АССР, участник Великой Отечественной войны.

Владимир Крылов родился в 1922 году в Пудоже, окончил местную семилетнюю школу, затем ― Петрозаводское школьное педагогическое училище. Перед войной преподавал в Каршевской школе Пудожского района. В 1941 году отказался от учительской "брони" и отправился добровольцем на фронт, участвовал в обороне и освобождении Ленинграда, победу встретил в Прибалтике.

После окончания аспирантуры Ленинградского педагогического института он более сорока лет проработал в КГПА, читал курсы по истории русской литературы XX века, с 1977 по 1990 годы заведовал кафедрой литературы, опубликовал более 65-ти научных трудов. Основными направлениями его исследовательской деятельности были традиции русского философского романа, творчество Л. М. Леонова, жанровые искания и стилевое своеобразие новейшей русской прозы, актуальные проблемы преподавания литературы в школе и вузе.

В 2009 году Владимир Крылов вышел на заслуженный отдых, однако научно-исследовательскую работу не прекратил. Он успел оставить после себя интересные, глубокие, честные и остроумные мемуары о Великой Отечественной войне — "Годы далекие и близкие", вышедшие в издательстве КГПУ в 2007 году.

Прощание с карельским ученым и педагогом состоится в среду, 15 мая, с 9.00 до 10.00 в траурном зале на улице Вольной.


фото из семейного архива Крыловых

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