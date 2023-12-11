Ушел из жизни заслуженный врач Республики Карелия

Скончался Вадим Кивиниеми, выдающийся врач, преподаватель, внесший большой вклад в дело развития психиатрической службы Карелии.

Врач-психиатр Вадим Эскович Кивиниеми ушел из жизни 10 декабря 2023 года. Об этом сообщили в Минздраве Карелии.

Вадим Кивиниеми окончил медфакультет ПетрГУ в 1966 году, после чего работал в Приладожье, а затем Республиканской психиатрической больнице, став одним из первых в Карелии врачей, подготовленных по вопросам психотерапии сексопатологии.

Кроме того, Вадим Кивиниеми преподавал в Петрозаводском медицинском училище, внеся заметный вклад в подготовку медсестер. А также более 20 лет руководил интернатурой по психиатрии.

В 1977 году Вадиму Эсковичу было присвоено почетное звание «Отличник здравоохранения», в 2001 году — почетное звание «Заслуженный врач Республики Карелия».

Как рассказали в Минздраве, организаторские способности и талант ярко проявились в период работы в должности заместителя главврача по лечебной работе.

«За свою 46-летнюю профессиональную деятельность Вадим Эскович Кивиниеми внес огромный и неоценимый вклад в дело развития психиатрической службы Республики Карелия», — подчеркнули с министерстве здравоохранения республики.