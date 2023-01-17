Ушла из жизни педагог и почетный гражданин Петрозаводска Алла Прокофьева

На 72 году жизни скончалась бывший директор детдома №2, почетный гражданин Петрозаводска Алла Прокофьева.

В субботу, 21 января, на 72 году жизни скончалась Алла Арсеньевна Прокофьева – экс-директор детского дома № 2, почетный гражданин Петрозаводска, заслуженный работник образования республики, сообщили в городской мэрии.



Пост директора детского дома № 2 Алла Прокофьева занимала 17 лет, активно привлекала спонсорские средства для улучшения условий проживания воспитанников. Под ее руководством был организован попечительский совет при главе Петрозаводска.



За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности Алле Прокофьевой было присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования республики». Она является лауреатом Республики Карелия 2010 года.



За выдающиеся заслуги и большой личный вклад в научное, культурное и социально-экономическое развитие столицы Карелии ей присвоили звание «Почетный граждан города Петрозаводска».



Прощание с Аллой Прокофьевой состоится 25 января с 10 до 11 часов в траурном зале по адресу: улица Вольная, 4 (первый зал).



«Администрация Петрозаводска выражает искренние соболезнования родным и близким заслуженного педагога», — говорится в сообщении мэрии.



