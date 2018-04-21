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Новости. Общество
12:30, 21 Апреля 2018

Ушла из жизни звезда фильма "Любовь и голуби"

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Советская и российская актриса Нина Дорошина умерла сегодня у себя дома после остановки сердца.

Артистки не стало 21 апреля в 10:55 по московскому времени. Нина Дорошина неважно чувствовала себя в последние пять дней. Незадолго до смерти к ней приезжала скорая помощь, но женщина отказалась от госпитализации, пишут "Известия".

Накануне, 20 апреля, 83-хлетнюю Нину Дорошину выписали из больницы. Она призвала поклонников не волноваться и сказала, что у нее "все в порядке". Первые жалобы на сердце Нина Дорошина высказала врачам еще 18 марта. За последний месяц к ней четыре раза приезжала скорая помощь, но она отказывалась ехать в больницу.

"Я взрослый, больной человек. Столько лет, что, естественно, бывает плохо с сердцем. Я лежала в больнице. Всё нормально, всё в порядке. Я жива, здорова. Дома", — сообщила Нина Дорошина за день до смерти.

Нина Дорошина родилась в подмосковном Лосиноостровске (ныне — Бабушкинский район Москвы). После окончания в 1956 году театрального училища им. Щукина работала в театре "Современник". С 1981 года преподавала в Щукинском училище.

Кинокарьера Нины Дорошиной началась раньше театральной — в 1955 году она сыграла эпизодическую проль продавщицы в фильме "Сын" режиссера Юрия Озерова. В числе фильмов, в которых сыграла актриса — "Любовь и голуби", "По семейным обстоятельствам", "Человек родился". В 1985 году удостоена звания народной артистки РСФСР.

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