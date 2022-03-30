Ушуисты из Карелии вернулись с медалями с Чемпионата России

Карельские ушуисты успешно выступили на российских соревнованиях.

С 29 марта по 4 апреля в Москве состоялись Чемпионат и Первенство России по ушу в дисциплинах таолу и саньда. Об этом информирует паблик Центра спортивной подготовки.



34 карельских спортсмена в составе сборной команды Северо-Западного федерального округа России завоевали две золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали.

В возрастной категории 9-11 лет в виде программы таолу дуйлянь цисе: Алена Смирнова в паре с Анастасией Федосеевой завоевали серебряную медаль; Маргарита Мехедова и Анастасия Кивач заняли четвертое место; Семён Мозговых в паре с Вячеславом Негреевым — третье место.

Сергей Балышев среди юношей 12-13 лет в дисциплине саньда поднялся на третью ступень пьедестала.

Максим Дедовец среди юношей 12-14 лет в виде программы таолу тайцзицюань занял первое место. В виде программы таолу тайцзицзянь Максим остановился в шаге от пьедестала.

Среди юниоров Данил Абрамов в паре с Никитой Хаяйнен одержали уверенную победу в виде программы таолу дуйлянь цисе.

Среди женщин Екатерина Зимина в весовой категории до 60 кг дисциплины саньда завоевала серебряную медаль. Анастасия Балышева в этой же дисциплине в весовой категории до 56 кг поднялась на третью ступень пьедестала. Софья Детчуева в дисциплине саньда в весовой категории до 52 кг также стала бронзовым призёром.

Анастасия Митрофанова в паре с Алсу Велиевой остановились в шаге от пьедестала в дисциплине таолу дуйлянь цисе.

Среди мужчин Кирилл Репухов в паре с Денисом Величко завоевали серебро в дисциплине таолу дуйлянь цисе.