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Ушуисты Карелии покорили Крестовский остров на всероссийских соревнованиях

Новости. Спорт
18:40, 25 Сентября 2023
фото: © федерация ушу Карелии

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Спортсмены из Карелии завоевали 29 медалей и третье общекомандное место на кубке страны и всероссийских соревнованиях по ушу.

В Санкт-Петербурге прошли официальные всероссийские соревнования федерации ушу. Кубок страны и всероссийские соревнования по кунгфу-традиционному ушу и юнчуньцюань прошли с 19 по 24 сентября на четырех площадках легкоатлетического манежа на Крестовском острове.

В составе команды северо-западного федерального округа выступили 16 спортсменов нашей республики:

Кирилл Репухов, Денис Величко, Юлия Смирнова, Мария Суханова, Анастасия Митрофанова, Максим Дедовец, Алсу Велиева, Илья Калюков, Алена Смирнова, София Панова, Анар Велиев, Маргарита Мехедова, Ян Артющик, Ольга Клочкова, Наталья Русецкая, Ирина Пахомкова.

Спортсмены сборной Карелии завоевали 29 медалей различного достоинства: 10 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых, сообщается в паблике «Центр спортивной подготовки». 

В индивидуальных видах программы победителями стали:

Илья Калюков - среди юношей 9-11 лет в программе кунгфу-традиционный тайцзицюань.

Анар Велиев среди юношей 12-14 лет и Анастасия Митрофанова среди женщин стали обладателями золотых медалей в виде программы юнчуньцюань — традиционные формы. Митрофанова также одержала победу в виде программы юнчуньцюань — гунь.



Ольга Клочкова среди женщин 41-55 лет дважды поднялась на первую ступень пьедестала в видах программы юнчуньцюань — традиционные формы и юнчуньцюань — гунь.

Ирина Пахомкова стала трехкратной победительницей среди женщин 56 лет и старше в видах программы юнчуньцюань — традиционные формы, юнчуньцюань — гунь и юнчуньцюань-муженьчжуан.

В парном виде программы юнчуньцюань — гуйдин-дуйда победу одержали Ирина Пахомкова и Наталья Русецкая среди женщин 56 лет и старше.

Призерами соревнований стали: Денис Величко, Кирилл Репухов, Алсу Велиева, Максим Дедовец, Мария Суханова.

В десятку лучших вошли: София Панова, Алена Смирнова, Юлия Смирнова, Маргарита Мехедова, Ян Артющик.

В общекомандном зачете кубка России наша сборная заняла третье место, уступив командам Москвы и Санкт-Петербурга.

В центре спортивной подготовки поздравили спортсменов и их тренеров: Натига Велиева, Марину Потапову и Юлию Смирнову.

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