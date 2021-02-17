Ускорение инфляции в Карелии в 2021 году объяснили ростом цен на автомобили

Годовая инфляция в Карелии в январе 2021 года увеличилась до 6,3% после 6,1% месяцем ранее, что объясняется, во многом, ростом цен на легковые автомобили.

Это следует из результатов анализа динамики цен, подготовленного Отделением Северо-Западного главного управления Банка России Национальным банком по Республике Карелия.

"Наибольший вклад в ускорение инфляции в республике внесла динамика цен на легковые автомобили – они подорожали под воздействием спроса, временно превышающего предложение. При этом динамика цен на легковые автомобили внесла более заметный вклад в ускорение инфляции в республике, чем в целом по стране, поскольку в регионе выше востребованность личного автотранспорта", - говорится в сообщении Нацбанка. Что еще повлияло на ускорение инфляции в республике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".