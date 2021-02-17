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Ускорение инфляции в Карелии в 2021 году объяснили ростом цен на автомобили

Новости. Общество
10:38, 18 Февраля 2021
фото: Егор Алеев/ТАСС
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Годовая инфляция в Карелии в январе 2021 года увеличилась до 6,3% после 6,1% месяцем ранее, что объясняется, во многом, ростом цен на легковые автомобили.

Это следует из результатов анализа динамики цен, подготовленного Отделением Северо-Западного главного управления Банка России Национальным банком по Республике Карелия.

"Наибольший вклад в ускорение инфляции в республике внесла динамика цен на легковые автомобили – они подорожали под воздействием спроса, временно превышающего предложение. При этом динамика цен на легковые автомобили внесла более заметный вклад в ускорение инфляции в республике, чем в целом по стране, поскольку в регионе выше востребованность личного автотранспорта", - говорится в сообщении Нацбанка.

Что еще повлияло на ускорение инфляции в республике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Не святой
2021-02-18 11:21:54
С такими ценами ,по миллиону за Vest у, скоро завод встанет! По сути: кусок металла,который всё тоньше и меньше, окружённый пластмассой и китайской электроникой дешёвой, + 4 колеса, это не должно столько стОить, тем более ,как гудела коробка на холостых в Приорах, так и в этих машинах такая же фигня....
User
2021-02-18 11:01:51
А рост цен на автомобили объяснили ускорением инфляции или как?
Горожанин
2021-02-18 11:15:13
User, хороший вопрос!
Гость
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