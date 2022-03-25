Условия льготной ипотеки будут изменены

Президент России Владимир Путин согласился с предложениями правительства увеличить предельный размер льготной ипотеки на квартиры в новостройках, а также повысить ставку по таким кредитам с 7% до 12%.

Как сообщает ТАСС, правительство предложило внести изменения в программу и увеличить предельный размер льготной ипотеки для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей.

«Давайте сделаем это, согласен», — сказал президент.

Он поддержал и предложение повысить ставку до 12%, добавив, что даже в таком случае она будет существенно — почти в два раза — ниже рыночной.

Кроме того, по его словам, власти РФ сохраняют «неизменными ставки по специальным ипотечным программам, а именно по программе семейной ипотеки — 6%, по сельской ипотеке — 3%, по дальневосточной ипотеке — 2%». Глава государства отметил, что «каждая из этих программ имеет ограничения по срокам, некоторые заканчиваются в конце 2022 года, некоторые в конце 2023 года, некоторые — в конце 2024 года». «Граждане должны об этом знать и своевременно планировать свои расходы в рамках семейного бюджета, реализуя свои планы на улучшение жилищных условий», — добавил Путин.