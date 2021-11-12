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Условия начисления надбавок к пенсии изменятся с 1 января для некоторых категорий пенсионеров

Новости. Общество
20:40, 12 Декабря 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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Повышенную пенсию за сельский стаж с 1 января пенсионеры будут получать независимо от места жительства - в деревне или в городе.

Об этом «Российской газете» сообщили в Пенсионном фонде.

Сейчас, чтобы получать прибавку, нужно обязательно проживать на селе. Со следующего года это требование будет отменено.

При этом, работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машино-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.

После 1992 года право на «сельскую надбавку» получают пенсионеры, которые были заняты в растениеводстве и животноводстве. При этом работа может выполняться в организациях, основной вид деятельности которых — сельское хозяйство, или в структурных подразделениях растениеводческого и животноводческого направлений организаций, даже если сельское хозяйство — их не основной вид деятельности.

Так, например, в сельский стаж включаются периоды работы в качестве прораба в организации с основным видом деятельности — сельским хозяйством, или диспетчер структурного подразделения растениеводческого и животноводческого направления организации, основным видом деятельности которой не является сельское хозяйство.

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