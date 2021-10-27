Условия воспитания в Карелии духовно-нравственной личности посчитали в процентах

Министерство экономического развития России спрогнозировало, как будут улучшаться условия для развития личности в регионах страны, в том числе, в Карелии.

Об этом говорится в составленном министерством «Едином плане по достижению национальных целей развития Российской федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года».

В документе содержится раздел «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций».

Улучшение этих условий министерство рассчитало в процентных показателях.

В 2021 году показатель должен вырасти на 1% по сравнению с 2020 годов, а затем ежегодно расти на 2%. В результате, «условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности» в Карелии улучшатся на 30% к 2030 году, следует из «Единого плана».

Эта цифра будет иметь значение для оценки эффективности деятельности региональных органов власти.

Достижение поставленной задачи оценивается по целому ряду критериев. Например, по числу посещений мероприятий, проведенных некоммерческими организациями, направленных на сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных ценностей, количеству просмотров молодежной аудиторией Интернет-контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, числу посещений всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства, количеству участников культурно-просветительских программ для школьников.

Будет подсчитываться доля граждан, вовлеченных в систему патриотического воспитания, количество воспитанников военно-исторических лагерей, участников всероссийских и межрегиональных мероприятий в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», численность детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и «Российское движение школьников»,