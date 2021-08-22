Услуги по замене дверных замков

Дверные замки подвергаются высоким нагрузкам изо дня в день.

Не стоит медлить, если замок перестал работать «как по маслу». Даже небольшие неполадки должны насторожить.

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Проблемы с дверным замком не стоит откладывать на долгосрочную перспективу. Это чревато множеством пагубных последствий. Если проигнорировать проблему, сложно рассчитывать на гарантию безопасности имущества и членов семьи. В один «прекрасный» момент механизм может попросту перестать работать, что не позволит войти в квартиру, дом или офис. На помощь в таком случае придут профессионалы сервиса https://rigassosserviss.lv/ru/. Они примут вызов и оперативно на него прибудут. Выполнят осмотр и оценят объем требуемых работ. В наличии есть все требуемые инструменты, что позволит выполнить все необходимые операции быстро и аккуратно.

Как понять, что замок скоро сломается?

Признаки не всегда явные. Обращать внимание желательно на следующие особенности работы:

• сложности с извлечением ключа из области замочной скважины;

• чтобы повернуть ключ в замке, необходимо прилагать серьёзные усилия;

• дверь открывается без причины или захлопывается далеко не с первого раза;

• во время закрывания или открывания замка слышен характерный треск, скрип или прочие посторонние шумы, которых при нормальной работе механизма быть должно;

• замок заедает с некоторой периодичностью.

Не всегда целесообразно самостоятельно ремонтировать замок. Не все механизмы являются простыми. В приоритете сотрудничество с опытными мастерами, которые знают, как устранить проблему с минимальным вмешательством. Важно не допустить окончательной поломки устройства. Покупка нового замка во многих случаях станет правильным решением.

Замену механизма лучше доверить службе замков rigassosserviss.lv. Грамотный специалист быстро прибудет на место, гарантируя высокое качество работы. Также мастер даст полезные советы по корректной эксплуатации механизма, чтобы продлить срок его нормальной работы.

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