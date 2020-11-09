890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"От каждого из нас сегодня зависит, остановим мы инфекцию или нет" 2
09.11.2020 14:13
Артур Парфенчиков: "Мы ввели этот порядок на три недели, можно потерпеть" 6
Новое
Сегодня 10:40
Итоги выборов в карельском Приладожье: "Сортавала не склоняется!" 12
09.11.2020 12:41
Случайная находка на берегу озера в Карелии обернулась для мужчины уголовным делом 1
09.11.2020 15:58
Ограничения из-за коронавируса могут быть усилены, допускает глава Карелии 15
09.11.2020 12:53
Жительницу Петрозаводска, устроившую пожар с погибшими, ждет 20 лет лишения свободы 2
09.11.2020 12:41

Услуги самозанятых теперь можно заказать через специальный сервис Сбербанка

Новости. Общество
08:51, 10 Ноября 2020
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
Загрузка...

Сбер запустил сервис СберУслуги, с помощью которого можно безопасно заказать различные услуги у самозанятых с выставлением чека.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Сбер запустил сервис СберУслуги — первую в России платформу, обеспечивающую безопасную сделку при заказе услуг: все сделки между заказчиком и исполнителем проводятся официально с выставлением чека, все исполнители проверены через Сбер ID, а участники сделки будут застрахованы в экосистеме Сбера", — говорится в сообщении.

Сервис позволит выбрать исполнителей для различных видов услуг. Их список читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
03.11.2020, 14:15
В список самых состоятельных граждан Финляндии попали четверо русских
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 14
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 17
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»