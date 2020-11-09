Услуги самозанятых теперь можно заказать через специальный сервис Сбербанка

Сбер запустил сервис СберУслуги, с помощью которого можно безопасно заказать различные услуги у самозанятых с выставлением чека.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Сбер запустил сервис СберУслуги — первую в России платформу, обеспечивающую безопасную сделку при заказе услуг: все сделки между заказчиком и исполнителем проводятся официально с выставлением чека, все исполнители проверены через Сбер ID, а участники сделки будут застрахованы в экосистеме Сбера", — говорится в сообщении.

Сервис позволит выбрать исполнителей для различных видов услуг. Их список читайте в интернет-газете "Вести Карелии".