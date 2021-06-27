Услуги ЖКХ подорожают с 1 июля

«ФАС обеспечит в регионах контроль за соблюдением предельных индексов изменения размера платы за ЖКУ с 1 июля. При допустимом среднем росте в 4% (в соответствии с прогнозом социально-экономического развития — прим. ТАСС), фактический размер индексации составит 3,3%», — говорится в сообщении ФАС.

В ФАС отмечают, что после начала действия новых тарифов служба изучит информацию, поступающую в ведомство из органов регулирования, и при выявлении нарушений будет выдавать компаниям предписания их снизить.

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