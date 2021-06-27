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Услуги ЖКХ подорожают с 1 июля

Новости. Экономика
08:56, 28 Июня 2021
фото: © Антон Вергун/ТАСС

Тарифы на ЖКУ в России с 1 июля поднимутся в среднем на 3,3%.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.

«ФАС обеспечит в регионах контроль за соблюдением предельных индексов изменения размера платы за ЖКУ с 1 июля. При допустимом среднем росте в 4% (в соответствии с прогнозом социально-экономического развития — прим. ТАСС), фактический размер индексации составит 3,3%», — говорится в сообщении ФАС.

В ФАС отмечают, что после начала действия новых тарифов служба изучит информацию, поступающую в ведомство из органов регулирования, и при выявлении нарушений будет выдавать компаниям предписания их снизить.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-06-28 09:45:09
Пофиг от слова совсем, - сказал кот.
театральный критик
2021-06-28 09:43:39
Пофиг. Пенсия хорошая и куча всяких льгот. А бездельник офф протестанутый дохлую лошадь в Песках пусть доедает с краснокнижными лишайниками :)
баян
2021-06-28 09:25:58
Все мало вам и так дерёте.когда закончит обдирать народ?
наташка
2021-06-28 09:15:44
Щас либерда визг поднимет. Заноза в пролете
Гость
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