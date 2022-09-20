Успей купить! Осенняя ярмарка в Петрозаводске работает последние дни

Торговые ряды расположены в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта, напомнили в администрации Петрозаводска.

Осенняя ярмарка в Петрозаводске близится к завершению. Сегодня и завтра, 8 и 9 октября – последние дни работы торговых рядов.

На Ярмарочной площади в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта жители и гости карельской столицы могут приобрести продукцию местных производителей, а также товары из других регионов: мед, свежие овощи и фрукты, рыбу, мясные продукты, сухофрукты, ремесленные изделия, сувениры, одежду. Также в продаже – саженцы и рассада.

Помимо торговых рядов на территории организованы точки питания.

Режим работы ярмарки с 10 до 19 часов.

Для удобства посетителей продлен маршрут автобуса № 25 – общественный транспорт делает остановку на Инженерной улице.