Успеть до Нового года: кому доверить доставку новогодних подарков?

В преддверии новогодних праздников для доставки подарков важно выбрать надёжного перевозчика.

В преддверии новогодних праздников люди массово заказывают подарки для родных и близких, поэтому в декабре продажи на маркетплейсах достигают пика. На предновогодний всплеск онлайн-торговли накладывается и постоянно растущая популярность торговых интернет-площадок. Так, в Петрозаводске и районах Карелии один за другим открываются пункты выдачи товаров от ведущих маркетплейсов — от Aliexpress и Wildberries до Ozon и СберМегаМаркета.

Однако крупные распределительные центры, на которых хранятся товары в ожидании покупателей, расположены в других регионах. Поэтому выбор транспортной компании, специализирующейся на доставке товаров в маркетплейсы, особенно в предновогоднем ажиотаже, для продавцов критически важен. При этом стоит учесть, что отправка груза на торговые онлайн-площадки имеет множество нюансов — и для каждой они свои.

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