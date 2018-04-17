Установлен новый курс евро и доллара на 18 апреля

Официальный курс евро и доллара к рублю, установленный на 18 апреля Банком России, значительно снизился по сравнению с предыдущими значениями.

Курс евро снижен на 99,5 копейки – до 75,8 рубля, курс доллара опустился на 1,1 рубля и составил 61,1 рубля, сообщают "Вести Карелии".

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