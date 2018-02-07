Установленный в мэрии контейнер для использованных батареек петрозаводчане заполнили менее чем за месяц

В мэрии Петрозаводска в январе установили контейнер для сбора использованных батареек. Горожане заполнили его целиком менее чем за месяц, сообщает администрация.

"Сбор старых батареек в холле городской администрации начался 11 января. Акция оказалась востребованной: менее чем за месяц контейнер был заполнен. К моменту вывоза его содержимого сотрудникам администрации даже пришлось устанавливать рядом с контейнером дополнительные емкости", - сказано в сообщении.

По словам начальника управления благоустройства и экологии Анны Дудыриной, накопленные в пункте сбора отработавшие гальванические элементы отправляются на завод в Челябинск для их дальнейшей безопасной утилизации.

"Вес первой партии сданных горожанами использованных батареек составил более 300 килограммов, сейчас она уже отправлена в переработку. Учитывая серьезную опасность, которую отработавшие гальванические элементы представляют для окружающей среды, мы продолжаем акцию по их сбору", - отметила она.

Сдать использованные батарейки в переработку можно в рабочие дни с 9 до 18.15. Мэрия Петрозаводска расположена по адресу: пр.Ленина, д.2.