Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:59, 07 Февраля 2018

Установленный в мэрии контейнер для использованных батареек петрозаводчане заполнили менее чем за месяц

По теме

Медики рассказали, как аспирин повышает потенцию
07.02.18 20:20
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
07.02.18 20:00
ФОТО: Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей Интернета
07.02.18 18:40
Все новости
Загрузка...

В мэрии Петрозаводска в январе установили контейнер для сбора использованных батареек. Горожане заполнили его целиком менее чем за месяц, сообщает администрация.

"Сбор старых батареек в холле городской администрации начался 11 января. Акция оказалась востребованной: менее чем за месяц контейнер был заполнен. К моменту вывоза его содержимого сотрудникам администрации даже пришлось устанавливать рядом с контейнером дополнительные емкости", - сказано в сообщении.

По словам начальника управления благоустройства и экологии Анны Дудыриной, накопленные в пункте сбора отработавшие гальванические элементы отправляются на завод в Челябинск для их дальнейшей безопасной утилизации.

"Вес первой партии сданных горожанами использованных батареек составил более 300 килограммов, сейчас она уже отправлена в переработку. Учитывая серьезную опасность, которую отработавшие гальванические элементы представляют для окружающей среды, мы продолжаем акцию по их сбору", - отметила она.

Сдать использованные батарейки в переработку можно в рабочие дни с 9 до 18.15. Мэрия Петрозаводска расположена по адресу: пр.Ленина, д.2.

По теме

Медики рассказали, как аспирин повышает потенцию
07.02.18 20:20
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
07.02.18 20:00
ФОТО: Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей Интернета
07.02.18 18:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Joker
2018-02-07 14:03:45
Этот опыт необходимо распространить на всю республику ! Такие контейнера должны появиться в зданиях всех районных и поселковых администрациях 9потом привезут в районные), т.к. в районах республики этим вопросам вообще не уделяется внимание. Ау, Министерство по природопользованию и экологии- займитесь этим вопросом !!!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2018, 16:59
В ГИБДД Карелии рассказали, придется ли сдавать экзамен при замене прав
31.01.2018, 16:26
Начальник ГИБДД Карелии сказал, сколько сотрудников ведомства потеряют работу
03.02.2018, 14:22
Парфенчиков распорядился выплатить огромную премию вице-премьеру Чебуниной
06.02.2018, 16:39
Убитая своим отцом девочка была передана ему на воспитание несколько месяцев назад
31.01.2018, 19:40
Бывший муж Полины Гагариной раскрыл причину их развода
06.02.2018, 12:46
Прокуратура Карелии хочет через суд изъять здание у финских Свидетелей Иеговы

Аналитика

06.02.2018 14:37
Политкухня
Против "Единой России", но за Путина 7
Справедливороссы полны противоречий.
Нужен ли жителям Карелии новый офтальмологический центр – спрашивает инвестор 12
06.02.2018 11:10
"Комфортная среда" на Древлянке 2
05.02.2018 10:35
Подписи-невидимки 4
05.02.2018 10:30
Взятка или арендная плата? 1
01.02.2018 09:59
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:48
Частная жизнь
Захарушка 4
История о родителях, которые каждый день борются за жизнь сына.
Rio: любовь с первого взгляда 1
05.02.2018 09:01
Как не ошибиться с выбором автошколы
02.02.2018 10:10
"Немножко зарвавшийся идеалист" 6
01.02.2018 17:24
архив чтиво

Медиа

Ведущий Денис Базанков и гость программы политолог Олег Реут обсуждают предстоящие в марте выборы на пост президента России
06.02.2018 18:18
все фото и видео

Опрос

Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»