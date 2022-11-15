Утреннее ДТП собрало пробку в одном из районов Петрозаводска (ВИДЕО)

В понедельник, 19 декабря, на Ключевой столкнулись две легковушки.

В понедельник, 19 декабря, в 07.50, на улице Ключевая, в районе железнодорожного переезда между улицами Корабелов и Петрова, столкнулись два автомобиля. Об этом сообщается на портале «ДТП Петрозаводска и Карелии».