Утреннее ДТП собрало пробку в одном из районов Петрозаводска (ВИДЕО)

В понедельник, 19 декабря, на Ключевой столкнулись две легковушки.
В понедельник, 19 декабря, в 07.50, на улице Ключевая, в районе железнодорожного переезда между улицами Корабелов и Петрова, столкнулись два автомобиля. Об этом сообщается на портале «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Машины получили механические повреждения. Полоса в сторону улицы Онежской Флотилии оказалась заблокирована. Образовалась пробка.
Видеокамера проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент дорожной аварии.
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