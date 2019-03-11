Утром в ДТП на трассе в Карелии пострадали два человека

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"КамАЗ" столкнулся с легковушкой и КДМ в Пряжинском районе 11 марта, сообщили в МЧС Карелии.
В 9.03 пожарно-спасательное подразделение Пряжинского района привлекалось для ликвидации происшествия на 406 км трассы "Кола".
"КамАЗ" столкнулся с Volkswagen Polo и с комбинированной дорожной машиной.
В ДТП пострадали два человека: мужчина госпитализирован, женщина получила стресс.
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