Утром в ДТП на трассе в Карелии пострадали два человека

"КамАЗ" столкнулся с легковушкой и КДМ в Пряжинском районе 11 марта, сообщили в МЧС Карелии.

В 9.03 пожарно-спасательное подразделение Пряжинского района привлекалось для ликвидации происшествия на 406 км трассы "Кола".

"КамАЗ" столкнулся с Volkswagen Polo и с комбинированной дорожной машиной.

В ДТП пострадали два человека: мужчина госпитализирован, женщина получила стресс.