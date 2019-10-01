Утром в Петрозаводске произошел инцидент с троллейбусом

В троллейбусе на конечной остановке произошло короткое замыкание, сообщили в МЧС Карелии.

В 8.09 на ул. Лыжной, 10 на конечной остановке в одном из троллейбусов произошло короткое замыкание без последующего горения.



По прибытии пожарных подразделений пассажиров не было.



Погибших постращавших нет.





