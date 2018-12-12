Утром в Петрозаводске произошел пожар в жилом доме

На улице Ровио загорелся жилой дом, сообщили в МЧС Карелии.

В 09.53 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 11 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Ровио, 19. Через 32 минут огонь потушили.

Площадь повреждения составила 3 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.