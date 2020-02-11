Утвержден план работы Госкомиссии по подготовке к юбилею республики на 2020 год

Реализация федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" – одна из задач Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия в текущем году.

Об этом отмечается в плане работы, утвержденном председателем Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии, секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

Согласно плану, проведение торжественных мероприятий по случаю празднования юбилея республики состоится 5 сентября в Петрозаводске.



Кроме того, в текущем году внимание Госкомиссии будет направлено на строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов, на развитие и модернизацию санатория "Марциальные воды", на завершение разработки проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы строительства дома-интерната в Костомукше.



Запланировано строительство общеобразовательных организаций в Петрозаводске, Кеми и Медвежьегорске. На территории Петрозаводского государственного университета будет обеспечено строительство легкоатлетического манежа. Предполагается продолжить модернизацию учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ в муниципальных районах.



До 1 сентября планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию аэровокзала в аэропорту Петрозаводска. В межнавигационный период предполагается организовать воздушное сообщение по маршруту Сортавала-остров Валаам.



До 1 июля планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию Белопорожские ГЭС.



В текущем году в план работы Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии также включены вопросы, связанные с реализацией проекта глубокой модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завод и проекта организации производства лесозаготовительной техники и комплектующих. Продолжится работа, направленная на внедрение интенсивной модели лесопользования в Карелии. Планируется создать особо охраняемые природные территории регионального значения "Еловые леса Заонежья", "Хаапалампи – Северное Приладожье" и "Хитоостров".



В течение 2020 года в республике пройдут мероприятия, посвященные году памяти и славы, а также в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите отечества на 2019-2024 годы".



Отдельное внимание будет уделено разработке и реализации дополнительных мер по увеличению количества резидентов территорий опережающего развития. Запланированы дополнительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях.



В план работы Госкомиссии в 2020 году включены и другие направления деятельности, направленные на социально-экономическое развитие региона.