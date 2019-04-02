Утверждена новая программа расселения аварийного жилья в Карелии

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Правительство Карелии утвердило новую программу расселения аварийного жилья на 2019-2025 годы.
Согласно документу, за этот период новое жилье должны получить 9017 жителей республики, проживающих в 636 домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года.
Первый этап программы, рассчитанный на в 2019-2020 годы, предусматривает расселение аварийного жилья в 14 муниципальных образованиях.
Подробнее о том, кто попадает под программу расселения, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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