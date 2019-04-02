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Новости. Общество
11:36, 02 Апреля 2019
фото: Сергей Юдин / "Столица на Онего"

Утверждена новая программа расселения аварийного жилья в Карелии

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Правительство Карелии утвердило новую программу расселения аварийного жилья на 2019-2025 годы.

Согласно документу, за этот период новое жилье должны получить 9017 жителей республики, проживающих в 636 домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Первый этап программы, рассчитанный на в 2019-2020 годы, предусматривает расселение аварийного жилья в 14 муниципальных образованиях.

Подробнее о том, кто попадает под программу расселения, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-04-02 12:18:00
А разве в аварийных домах можно продолжать жить? Программы расселения длятся годами , а люди должны подвергаться опасности проживая в аварийных домах. Полнейшее безобразие! Ни одна проблема оперативно в стране не решается. Ни дорог, ни нормального жилья, ни социальной поддержки. А всё почему? Да производство угробили, сидим десятилетиями на сырьевой экономике. Последнее разворовывается, народ нищает!
Изя
2019-04-02 12:34:13
zanoza ? Вот и думаю, кто и виноват то в этом . Не знаешь сама то ?
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