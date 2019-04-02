Утверждена новая программа расселения аварийного жилья в Карелии

Правительство Карелии утвердило новую программу расселения аварийного жилья на 2019-2025 годы.

Согласно документу, за этот период новое жилье должны получить 9017 жителей республики, проживающих в 636 домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Первый этап программы, рассчитанный на в 2019-2020 годы, предусматривает расселение аварийного жилья в 14 муниципальных образованиях.

Подробнее о том, кто попадает под программу расселения, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".