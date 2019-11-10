"Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Благодарю вас за службу!"

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил сотрудников правоохранительных органов с профессиональным праздником.

Сегодня отмечают профессиональный праздник сотрудники органов внутренних дел. Служба охраны общественного порядка была создана в России более 300 лет назад.

Карельские полицейские с честью несут свою службу, борются с преступностью, обеспечивают безопасность на дорогах, помогают в чрезвычайных ситуациях.

В этом году в Карелии число особо тяжких преступлений сократилось на 13 %. Меньше стало грабежей, поджогов, вымогательств. Вдвое сократилось количество краж автотранспорта.

Многие сотрудники встречают свой профессиональный праздник, находясь на посту. В том числе – далеко за пределами Карелии: сейчас сводный отряд полиции МВД по РК выполняет оперативно-служебные задачи в Северо-Кавказском регионе. Вашего возвращения с нетерпением ждут родные и близкие.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю с праздником! Благодарю вас за службу и желаю здоровья, стойкости, и, конечно, семейного тепла!