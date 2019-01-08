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Новости. Общество
09:22, 08 Января 2019
фото: https://pixabay.com

Увеличен размер пособия по уходу за ребенком

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Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличился с 1 января 2019 года до 26 тыс. рублей, вместо 24 тыс. рублей в 2018 году.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального фонда социального страхования (ФСС).

Для расчета пособия берется заработная плата за два предшествующих года, но не выше предельной базы. Предельные базы для начисления страховых взносов в Фонд за 2017 год и за 2018 годы составляют 755 тыс. рублей и 815 тыс. рублей соответственно, что позволяет увеличить максимальный размер пособий по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2019 года вырос почти до 52 тыс. рублей.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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