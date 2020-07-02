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Увеличение случаев коронавируса повлияло на количество голосующих в Карелии, считает ректор ПетрГУ

Новости. Общество
12:35, 03 Июля 2020
фото: © petrsu.ru
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Ректор Петрозаводского государственного университета Анатолий Воронин прокомментировал явку в Карелии на голосование по поправкам к Конституции РФ.

По мнению Анатолия Воронина, в целом организация голосования прошла на высоком уровне.

"Если говорить о результатах голосования по Конституции и сравнивать их с выборами президента России в 2018 году, то они находятся примерно в том же диапазоне, - сказал Анатолий Воронин. - Тогда было 73% поддержки президента, сейчас - 70,5% поддержки Конституции. В целом результат неплохой, поддержка Конституции в республике находится на высоком, хорошем российском уровне".

Делать выводы о явке на участки ректор ПетрГУ не спешит, так как, по его мнению, требуется более детально проанализировать итоги голосования отдельно по Петрозаводску и районам республики.

"Если говорить о явке, то в Карелии она ниже на 10% по сравнению с 2018 годом, - сказал Анатолий Воронин. - Я считаю, что уменьшение количества проголосовавших по сравнению с выборами президента связано с коронавирусом. Несмотря на то, что уровень эпидемии в Карелии находится на невысоком уровне, за последние две недели перед 1 июля произошло увеличение случаев коронавирусной инфекции и, возможно, это несколько повлияло на количество голосующих. Часть населения все-таки побоялась приходить на участки, хотя были предприняты беспрецедентные меры безопасности".

Напомним, по результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Республики Карелия явка составила 46,07%. За одобрение изменений в Конституцию РФ высказались 70,46% участников голосования, против - 28,58%, сообщили в ЦИК республики.

По данным Центральной избирательной комиссии РФ к 7:00 обработано 99,97% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию. В поддержку изменений в основной закон выступили 77,92% российских избирателей. Против поправок выступили 21,26% участников голосования. Общая явка составила 65%.

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