Увеличено финансирование ряда направлений экономики и соцсферы в Карелии

Изменения в законе о бюджете Карелии на 2020 год, принятые сегодня парламентом республики, предусматривают увеличение ассигнований по ряду направлений в сфере экономики и социальной сферы.

Это следует из текста законопроекта.

Например, увеличены на 40 млн рублей субсидии сельскохозяйственным предприятиям на технологическое и техническое переоснащение производства. Выделено 67 млн рублей на компенсацию затрат в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству объектов "Причальные сооружения" в целях развития инфраструктуры "Соловецкий архипелаг". На какие еще цели добавили денег, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".