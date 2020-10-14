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Увеличено финансирование ряда направлений экономики и соцсферы в Карелии

Новости. Общество
10:58, 15 Октября 2020
фото: Валерий Поташов
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Изменения в законе о бюджете Карелии на 2020 год, принятые сегодня парламентом республики, предусматривают увеличение ассигнований по ряду направлений в сфере экономики и социальной сферы.

Это следует из текста законопроекта.

Например, увеличены на 40 млн рублей субсидии сельскохозяйственным предприятиям на технологическое и техническое переоснащение производства.

Выделено 67 млн рублей на компенсацию затрат в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству объектов "Причальные сооружения" в целях развития инфраструктуры "Соловецкий архипелаг".

На какие еще цели добавили денег, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-10-15 13:00:09
Делят московские деньги. Зачем такой парламент нужен?
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