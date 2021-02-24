Увеличены сроки льготной ипотеки от Сбербанка

Сбербанк увеличил максимальный срок кредитования по программе ипотеки с господдержкой на приобретение квартир в новостройках с 20 до 30 лет.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Программа (ипотеки с господдержкой. - прим ред.) является лидером в выдачах на первичном рынке, составляя около 90% ипотеки на новостройки...Увеличение максимального срока кредитования с 20 до 30 лет позволит нашим клиентам выбрать еще более комфортный платеж по ипотеке и снизить их финансовую нагрузку", - приводит пресс-служба слова зампреда правления Сбербанка Кирилла Царева.

Ранее Карелистат опубликовал данные о росте цен на жилье в новостройках в 2020 году.

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