Увеличены субсидии для компенсации затрат автовладельцев по переводу транспорта на газ

Максимальный размер субсидии, получаемой регионами при переводе автотранспорта с бензина на газ, увеличен с 25 млн руб. до 75 млн руб.

Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Эти средства регионы используют для компенсации бизнесу и гражданам части расходов по переводу транспорта с бензина на газ. Сейчас государство субсидирует более половины общей стоимости таких работ", — говорится в постановлении.

В июле министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии объявило о планах строительства АЗС для автомобилей, работающих на газе, в рамках государственной программы развития рынка газомоторного топлива.

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