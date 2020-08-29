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Увеличены субсидии для компенсации затрат автовладельцев по переводу транспорта на газ

Новости. Общество
21:35, 29 Августа 2020
фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Максимальный размер субсидии, получаемой регионами при переводе автотранспорта с бензина на газ, увеличен с 25 млн руб. до 75 млн руб.

Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Эти средства регионы используют для компенсации бизнесу и гражданам части расходов по переводу транспорта с бензина на газ. Сейчас государство субсидирует более половины общей стоимости таких работ", — говорится в постановлении.

В июле министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии объявило о планах строительства АЗС для автомобилей, работающих на газе, в рамках государственной программы развития рынка газомоторного топлива.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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