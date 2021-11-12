Увеличилось число детских садов в Карелии, где группы закрыты на карантин из-за коронавируса

В Карелии из-за пандемии на прошлой неделе на картине находились 13 групп в 11детских садах.

Это больше, чем неделей раньше, когда были закрыты 12 групп в 9 детских садах.

Такой вывод следует из данных регионального управления Роспотребнадзора об эпидемиологической обстановке в Карелии.

Вместе с тем, закрытые на карантин из-за коронавируса классы школ в конце декабря начали отменять эти ограничения.

В середине декабря на карантин были закрыты 58 классов в 26 школах и Петрозаводска и ряда районов республики. К концу года их число сократилось до 24 классов в 48 школах. По прежнему на карантин закрыта целая школа в Калевальском районе.

Кроме того, из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом закрыта полностью одна школа в Питкярантском районе, приостановлена деятельность 171 класса в 37 школах республики Приостановлена деятельность 54 групп в 26 детсадах.