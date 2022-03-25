Увеличить число рабочих мест в ближайшее время собираются 30% торговых фирм Карелии

Торговые организации Карелии ожидают во втором квартале улучшения ситуации в отрасли – объемов продаж и штатной численности.

Об этом говорят результаты опроса руководителей компаний, проведенного Карелиястатом.

Увеличить число сотрудников собираются 30% опрошенных, объемы продаж — 55%. Еще 70% ритейлеров прогнозируют увеличение оборота, а 45% — рост прибыли.

В целом индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловой климат в розничной торговле, в первом квартале вырос до 6,7%, хотя еще в конце прошлого года этот показатель находился в отрицательной зоне и составлял -3,9%.