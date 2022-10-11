Увеличится минимальный размер пенсий, гарантированный в Карелии

Пенсионерам увеличат выплаты до нового прожиточного минимума с 1 января.

Об этом рассказал PRIMPRESS пенсионный эксперт Сергей Власов.

На федеральном уровне прожиточный минимум для пенсионеров планируют увеличить до 12 363 рублей. С января все пенсии должны быть не меньше этой суммы.

«Регионы тоже постепенно озвучивают новые цифры, по которым будут назначаться минимальные пенсии со следующего года. Например, в Карелии в целом по республике прожиточный минимум сейчас утвержден на уровне 15 374 рублей, а в северных районах суммы будут больше и составят уже 16 297 рублей», — рассказал Власов.

Он пояснил, что назначенная пенсия окажется ниже указанной суммы, то ему назначат социальную доплату до прожиточного минимума. Рассчитывать на нее смогут только неработающие пенсионеры. Для работающих цифры тоже вырастут с января за счет увеличения минимального размера оплаты труда.