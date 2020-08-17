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Уволенная с поста главврача Елена Аксентьева возглавила медколледж Петрозаводска

Новости. Общество
09:32, 18 Августа 2020
фото: ИА "Республика"/Сергей Юдин
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Экс-руководитель Городской детской больницы Елена Аксентьева назначена на должность директора Петрозаводского базового медицинского колледжа.

Об этом сообщается в официальном паблике колледжа.

Напомним, Елена Ивановна попала в число главных врачей, которые получили уведомления об увольнении с 30 сентября. Их возраст 65+, и по федеральному законодательству они не могут продолжать занимать посты руководителей медорганизаций.

"В соответствии с законом Минздравом сделано все верно, - прокомментировала тогда ситуацию  Главный врач Городской детской больницы Петрозаводска Елена Аксентьева. - Я не была удивлена. Со мной разговоры были. Но в законе написано, что по желанию коллектива и по согласованию с министерством главный врач может работать до 70 лет. Мне исполнилось уже более 70 лет. Поэтому меня не могут оставить в этой должности. Правда, глава региона и министр здравоохранения при личной встрече мне предложили другую руководящую работу. Я приняла это предложение. На днях перейду туда работать. А у всех остальных главных врачей есть запас, еще несколько лет, чтобы работать до 70-ти".

Аксентьева призналась, что ей очень жалко оставлять коллектив больницы, которым она руководила с июля 2004 года до августа 2020 года.

"Коллеги не хотят, чтобы я уходила. Мы очень дружно работаем. У меня хорошая команда. Но закон не на моей стороне, - отметила уже экс-главврач Городской детской больницы.

Елена Аксентьева после окончания медицинского факультета ПетрГУ отработала врачом акушером-гинекологом, начмедом в Куньинской Центральной районной больнице Псковской области. В 1978 году вернулась в Карелию. 10 лет работала в Центральной районной больнице Кондопоги врачом акушером-гинекологом. С 1987 года по 1998 год была главным акушером-гинекологом Минздрава Карельской АССР. С октября 1998 года по июль 2004 года работала главным врачом Республиканского Центра планирования семи и репродукции.

Напомним, ранее медколледж возглавляла экс-министр образования Карелии Татьяна Васильева.

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