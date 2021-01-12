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Уволился молодой директор, со скандалом назначенный на пост руководителя школы №43 в Петрозаводске

Новости. Общество
12:30, 13 Января 2021
фото: экс-директор школы №43 Александр Ханцевич/фото из личного архива
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Александр Ханцевич уволился с поста директора школы №43, проработав в должности всего два года.

Как стало известно "Столице на Онего", накануне новогодних праздников 31-летний Александр Ханцевич написал заявление об увольнении.

Сегодня, 13 января, журналист "Столицы на Онего" обратился в школу №43 за комментарием. Секретарь учебного заведения сообщила, что не может соединить с директором Александром Ханцевичем, так как он уволился 11 января. Сейчас исполняющим обязанности директора является Любовь Харичева, замдиректора по УВР начальной школы.

Напомним, что Александр Ханцевич стал директором школы №43 в апреле 2018 года. Тогда 19 апреля в управлении образования администрации Петрозаводска состоялось подведение итогов конкурса на замещение должности директора школы №43 с углубленным изучением отдельных предметов.

В финале на пост руководителя школы претендовали два кандидата: Наталья Никольская, завуч по учебной части школы №43, являвшаяся на тот момент исполняющим обязанности директора, и Александр Ханцевич, работающий замдиректора по АХЧ в школе №25.

При подведении результатов конкурса 29-летний Ханцевич набрал 409 баллов, а 53-летняя Никольская – 408.

В результате Ирина Мирошник, выбирая между опытным руководителем Никольской и молодым Ханцевичем, отдала предпочтение второму, отметив, что "молодость – это недостаток, который быстро проходит".

По словам главы Петрозаводска Ирины Мирошник, она умышленно сделала такой выбор.

"Дело в том, что в образовательном учреждении было достаточно нарушений, в том числе и финансовых - коррупционного характера. Я полагаю, что выходцу из школы все-таки не следует занимать место директора, чтобы все эти нарушения и коррупционные явления были пресечены. У нас по этому поводу есть представление прокуратуры. Александру Ханцевичу поставлена задача, помимо работы и успешного развития учебного заведения, это устранение этих выявленных нарушений, которые связаны с фондом оплаты труда", - сказала Мирошник.

Выполняя поставленные задачи, Ханцевич попал еще в один скандал: он уволил двух учителей школы, которые позже по суду восстановились на работе, доказав свою правоту и неправомерность решения руководителя. Отметим, что суд также обязал учебное заведение выплатить восстановленным в должности педагогам заработную плату, за все время, которое они вынуждены были не работать.

Таким образом, проработав всего два года, Александр Ханцевич, уволился. Но узнать причины такого решения, нам не удалось, так как он не выходит на личный контакт.

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Комментарии

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театральный критик
2021-01-13 13:36:20
Нашли моложе
Митяй
2021-01-13 13:32:06
В интернете есть номер "Уральских пельменей" ,где они со смехом показывают как в стране устраивают на тёплые места своих родственников и знакомых, там про завод и проверку,но смысл тот же...
елпидифор
2021-01-13 13:15:52
Кир прав, а еще вопрос: что это за "финансово-коррупционные дела", о которых упомянула Мирошник, но так и не озвучила. Сие означает - скрыла (или покрыла?). А оттуда и "уши" растут: школа - это тоже бизнес.
Бритва
2021-01-13 13:07:40
папашиных коллег посадили за все хорошие дела, а этого бывшего завхоза нормальный руководитель к директорскому посту и на пушечный выстрел бы не подпустил. Его место максимум - дворник.

Свое дело сделал, теперь папашка из педросовета пристроит его на другое теплое место.
Такие без работы не останутся, они же должности по праву рождения получают
zanoza
2021-01-13 12:55:21
Похоже выжили молодого директора. В школах ещё те интриги создаются по сговору группы преподавательского состава.
кир
2021-01-13 12:34:15
Руководителем, даже небольшим, работать уметь надо. Может далеко не каждый. Нужны личностные природные данные.
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