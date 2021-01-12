Уволился молодой директор, со скандалом назначенный на пост руководителя школы №43 в Петрозаводске

Александр Ханцевич уволился с поста директора школы №43, проработав в должности всего два года.

Как стало известно "Столице на Онего", накануне новогодних праздников 31-летний Александр Ханцевич написал заявление об увольнении.

Сегодня, 13 января, журналист "Столицы на Онего" обратился в школу №43 за комментарием. Секретарь учебного заведения сообщила, что не может соединить с директором Александром Ханцевичем, так как он уволился 11 января. Сейчас исполняющим обязанности директора является Любовь Харичева, замдиректора по УВР начальной школы.

Напомним, что Александр Ханцевич стал директором школы №43 в апреле 2018 года. Тогда 19 апреля в управлении образования администрации Петрозаводска состоялось подведение итогов конкурса на замещение должности директора школы №43 с углубленным изучением отдельных предметов.

В финале на пост руководителя школы претендовали два кандидата: Наталья Никольская, завуч по учебной части школы №43, являвшаяся на тот момент исполняющим обязанности директора, и Александр Ханцевич, работающий замдиректора по АХЧ в школе №25.

При подведении результатов конкурса 29-летний Ханцевич набрал 409 баллов, а 53-летняя Никольская – 408.

В результате Ирина Мирошник, выбирая между опытным руководителем Никольской и молодым Ханцевичем, отдала предпочтение второму, отметив, что "молодость – это недостаток, который быстро проходит".

По словам главы Петрозаводска Ирины Мирошник, она умышленно сделала такой выбор.

"Дело в том, что в образовательном учреждении было достаточно нарушений, в том числе и финансовых - коррупционного характера. Я полагаю, что выходцу из школы все-таки не следует занимать место директора, чтобы все эти нарушения и коррупционные явления были пресечены. У нас по этому поводу есть представление прокуратуры. Александру Ханцевичу поставлена задача, помимо работы и успешного развития учебного заведения, это устранение этих выявленных нарушений, которые связаны с фондом оплаты труда", - сказала Мирошник.

Выполняя поставленные задачи, Ханцевич попал еще в один скандал: он уволил двух учителей школы, которые позже по суду восстановились на работе, доказав свою правоту и неправомерность решения руководителя. Отметим, что суд также обязал учебное заведение выплатить восстановленным в должности педагогам заработную плату, за все время, которое они вынуждены были не работать.

Таким образом, проработав всего два года, Александр Ханцевич, уволился. Но узнать причины такого решения, нам не удалось, так как он не выходит на личный контакт.