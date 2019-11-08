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Новости. Общество
14:14, 08 Ноября 2019
фото: pixabay.com

Увольнение многодетного фельдшера не стало трагедией для поселка Карелии

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Стали известны подробности скандала с переехавшей в поселок Карелии из Иркутска многодетной женщины-фельдшера.

Женщина утверждает, что ее обманули, но местные жители доказывают, что она сама лукавит, пишет "МК в Карелии".

На прошлой неделе стали известны некоторые подробности очередного околомедицинского скандала, разразившегося на этот раз в Олонецком районе. Приехавшая по приглашению районной больницы фельдшер живет в бараке, хотя ей обещали дом. Проверка показывает, что на самом деле все обстоит иначе.

О своих злоключениях Светлана Корешкова активно рассказывает в соцсетях – она и зарегистрировалась "ВКонтакте" только пару недель назад. Суть ее претензий к карельским властям состоит в том, что она приехала в Олонецкий район под твердое обещание о покупке частного дома с приусадебным участком - ей и ее большой семье. Вместо дома многодетной семье выделили 40-метровую квартиру, в которой течет крыша, а коммуналка составляет минимум 11 тысяч рублей в месяц.

Светлана обращалась к главе Карелии, но ответ ее, видимо, не устроил. Тогда она пригрозила перекрыть трассу "Кола", а 5 ноября подала заявление об увольнении – правда, несколько странное.

Чтобы разобраться в ситуации, журналисты "МК" связались с главным врачом Олонецкой ЦРБ Надеждой Кюршуновой, и вот что выяснилось.

Как бы то ни было, Светлана Корешкова увольняется. Первый вопрос – как это отразится на медицинском обслуживании коткозерцев? По словам гаввврача Олонецкой ЦРБ Надежды Кюршуновой, трагедии не ожидается. Летом Корешкова не работала полтора месяца – брала отпуск за свой счет в связи с переездом. Последние три недели она также отсутствовала, на этот раз в связи с жилищными проблемами.

Что рассказала Надежда Кюршунова о жилье для фельдшера и о выплате 500 тысяч подъемных многодетной приехавшей женщине-фельдшеру, читайте в "МК в Карелии".

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