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«Ужастики снимать»: Жители райцентра в Карелии обвинили власти в разрушении моста

Новости. Общество
15:41, 17 Апреля 2021
фото: Подслушано l Кемь Вконтакте
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Разрушающийся пешеходный мост в Кеми требует срочного ремонта, но власти не обращают на него внимания, считают жители города.

Об этом написали посетители страницы "Подслушано l Кемь Вконтакте" под фотографией моста.

"Можно ужастики снимать", - оценил его состояние один из комментаторов.

Некоторые высказали мнение, что мост лучше снести, но остальные участники обсуждения с этим не согласились.

"Мост надо не сносить, а восстанавливать. Многие жители города пользуются этим мостом. Только те, кто передвигается по городу на машине, не нуждаются в этом мосте. Думаю, если бы руководство администрации действительно заботилось о жителях города, то мост уже давно имел бы нормальный вид. Петров (глава администрации района - прим. ред.) сидит в администрации почти 1,5 года - мост за это время лучше не стал, хотя проблему моста Петров знал почти с самого начала своей " деятельности", - написала жительница Кеми.

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Комментарии

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Саныч
2021-04-17 16:50:19
Идиоты. Вы же сами выбрали эту власть.
udo
2021-04-17 16:09:15
Охота, чтобы всё было, а нам за это ничего не было. По щучьему велению.
театральный критик
2021-04-17 16:06:17
Мы не можем вмешиваться в конституционные права местных жителей.
Гость
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