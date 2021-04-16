«Ужастики снимать»: Жители райцентра в Карелии обвинили власти в разрушении моста

Разрушающийся пешеходный мост в Кеми требует срочного ремонта, но власти не обращают на него внимания, считают жители города.

Об этом написали посетители страницы "Подслушано l Кемь Вконтакте" под фотографией моста.

"Можно ужастики снимать", - оценил его состояние один из комментаторов.

Некоторые высказали мнение, что мост лучше снести, но остальные участники обсуждения с этим не согласились.

"Мост надо не сносить, а восстанавливать. Многие жители города пользуются этим мостом. Только те, кто передвигается по городу на машине, не нуждаются в этом мосте. Думаю, если бы руководство администрации действительно заботилось о жителях города, то мост уже давно имел бы нормальный вид. Петров (глава администрации района - прим. ред.) сидит в администрации почти 1,5 года - мост за это время лучше не стал, хотя проблему моста Петров знал почти с самого начала своей " деятельности", - написала жительница Кеми.