Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:00, 17 Августа 2018

Уже в "ЛОТОС PLAZA": 2615 квадратных метров электроники и бытовой техники

По теме

Медицинский портал о герпесе, его появлении, видах и лечении
17.08.18 11:16
Строительство дома или бани на заказ
17.08.18 11:15
В Петрозаводске пройдет фестиваль, который в ряде городов России был отменен по требованию экологов
17.08.18 10:25
Все новости
Загрузка...

В ТРК "ЛОТОС PLAZA" открылись два крупных магазина бытовой техники и электроники: "М.Видео" и "Эльдорадо".

Теперь вы сможете найти абсолютно все необходимое.

Общая площадь двух магазинов сейчас занимает 2615 м2. Обе компании много лет являются лидерами российского рынка и давно радуют покупателей широтой ассортимента и качеством товаров.

Сегодня компания "М.Видео" ‒ единственная публичная российская непродуктовая сеть, которая насчитывает 400 магазинов в 165 городах по всей России. Компания работает в России с 1993 года и предлагает не только разнообразный ассортимент техники, но и высококлассную сервисную поддержку.

"Эльдорадо" ‒ пятикратный лауреат премии "Права потребителей и качество обслуживания", и 411 магазинов в разных регионах страны ‒ лучшее тому подтверждение.

То, что оба магазина теперь есть в ТРК ‒ большая радость для покупателей! Приходите в "ЛОТОС PLAZA", чтобы своими глазами оценить масштаб. Шагать в ногу с техническим прогрессом не роскошь ‒ позвольте себе быть в курсе новых технологий вместе с ТРК "ЛОТОС PLAZA".

На правах рекламы

По теме

Медицинский портал о герпесе, его появлении, видах и лечении
17.08.18 11:16
Строительство дома или бани на заказ
17.08.18 11:15
В Петрозаводске пройдет фестиваль, который в ряде городов России был отменен по требованию экологов
17.08.18 10:25
Все новости

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.08.2018, 10:03
ФОТО: В Петрозаводске ночью под колесами авто погиб пешеход, жуткие кадры
14.08.2018, 07:20
Сын депутата Красулина получил должность от Парфенчикова
10.08.2018, 11:44
ФОТО и ВИДЕО: От Успенской церкви почти ничего не осталось
16.08.2018, 16:18
Почему "Магнит" и "Лента" приостановили продажу алкоголя в Карелии
15.08.2018, 12:38
ВИДЕО: Мужчина забыл в банкомате на Кукковке 200 тысяч рублей – вот, что из этого вышло
10.08.2018, 10:00
СРОЧНО: Успенская церковь горит в Карелии

Аналитика

16.08.2018 14:41
Капитал
Карелия и Китай представили совместные проекты 4
В Петрозаводске китайская делегация обсудила с правительством Карелии совместные проекты.
Кто поджог Успенскую церковь?
16.08.2018 12:40
Услуга для ветерана 1
13.08.2018 09:00
Как жить дальше будем 3
10.08.2018 12:00
Пять вопросов о слиянии "Премьера",  "Vыхода" и Центра национальных культур
10.08.2018 09:50
Вся аналитика

Чтиво

16.08.2018 13:40
Без политики
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
В Петрозаводске благодаря АО "ПКС-Водоканал" появится новый сквер, в создании которого может поучаствовать каждый.
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию 4
03.08.2018 12:21
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
16.08.2018 11:28
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»