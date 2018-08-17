Уже в "ЛОТОС PLAZA": 2615 квадратных метров электроники и бытовой техники

В ТРК "ЛОТОС PLAZA" открылись два крупных магазина бытовой техники и электроники: "М.Видео" и "Эльдорадо".

Теперь вы сможете найти абсолютно все необходимое.

Общая площадь двух магазинов сейчас занимает 2615 м2. Обе компании много лет являются лидерами российского рынка и давно радуют покупателей широтой ассортимента и качеством товаров.

Сегодня компания "М.Видео" ‒ единственная публичная российская непродуктовая сеть, которая насчитывает 400 магазинов в 165 городах по всей России. Компания работает в России с 1993 года и предлагает не только разнообразный ассортимент техники, но и высококлассную сервисную поддержку.

"Эльдорадо" ‒ пятикратный лауреат премии "Права потребителей и качество обслуживания", и 411 магазинов в разных регионах страны ‒ лучшее тому подтверждение.

То, что оба магазина теперь есть в ТРК ‒ большая радость для покупателей! Приходите в "ЛОТОС PLAZA", чтобы своими глазами оценить масштаб. Шагать в ногу с техническим прогрессом не роскошь ‒ позвольте себе быть в курсе новых технологий вместе с ТРК "ЛОТОС PLAZA".

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