Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске временно изменится стоимость проезда в троллейбусах 9
11.11.2020 08:43
Жизнеутверждающий ролик опубликовала сотрудница станции скорой помощи в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
11.11.2020 16:29
Изображавшие сцену из "Титаника" жених и невеста утонули в реке 3
11.11.2020 19:10
Объявлена распродажа автомобилей, арестованных судебными приставами Карелии: марки и цены 5
11.11.2020 13:41
Парфенчиков объяснил, почему ликвидируются "школы с большой историей" 12
11.11.2020 16:22
Коронавирус унес в Карелии еще две жизни 4
11.11.2020 08:49

"Уже возведены бараки": школьники смогут провести выходные в бутафорском концлагере в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
06:40, 12 Ноября 2020
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
Загрузка...

В карельской деревне Ватнаволок готовится к открытию проект "реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов": в бутафорский лагерь обещают свозить школьников.

В деревне Ватнаволок Кондопожского района готовится к открытию объект, на котором будут воспроизведены жизнь и быт малолетних узников финских лагерей. Он располагается на территории местной базы отдыха. "Бутафорский концлагерь" готовится принять в декабре первых школьников, которых предполагется привозить туда на выходные. Об этом сообщается в сюжете ГТРК "Карелия".

В материале тележурналисты утверждают, что учеников будут свозить в Ватнаволок группами. Для них в музее будет подготовлена программа под названием "Патриотические выходные".

"Первые группы школьников планируют принять в начале декабря. Уже возведены дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки", - говорится в закадровом тексте сюжета.

Созданием музея занимается фонд "Открытые возможности", получивший на эти цели президентский грант. При создании объекта были использованы деорации снятого в Карелии фильма "Весури", посвященного малолетним узникам.

Напомним, планы благотворительного фонда возвести на грантовские средства "бутафорский концлагерь" вызвали скандал. Изначально объект предполагалось построить в дачной деревне Шайдома, затем стройку решили перенести на берег Онего в Кондопоге. Однако местные жители выступили против этой инициативы авторов проекта. Для "концлагеря пришлось искать новое место, которым в итоге оказалась деревня Ватнаволок.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк
05.11.2020, 12:30
В Карелии установлены строгие сроки для проведения теста на коронавирус
10.11.2020, 10:40
Артур Парфенчиков: "Мы ввели этот порядок на три недели, можно потерпеть"

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 14
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 17
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»