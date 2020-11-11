"Уже возведены бараки": школьники смогут провести выходные в бутафорском концлагере в Карелии (ВИДЕО)

В карельской деревне Ватнаволок готовится к открытию проект "реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов": в бутафорский лагерь обещают свозить школьников.

В деревне Ватнаволок Кондопожского района готовится к открытию объект, на котором будут воспроизведены жизнь и быт малолетних узников финских лагерей. Он располагается на территории местной базы отдыха. "Бутафорский концлагерь" готовится принять в декабре первых школьников, которых предполагется привозить туда на выходные. Об этом сообщается в сюжете ГТРК "Карелия".

В материале тележурналисты утверждают, что учеников будут свозить в Ватнаволок группами. Для них в музее будет подготовлена программа под названием "Патриотические выходные".

"Первые группы школьников планируют принять в начале декабря. Уже возведены дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки", - говорится в закадровом тексте сюжета.

Созданием музея занимается фонд "Открытые возможности", получивший на эти цели президентский грант. При создании объекта были использованы деорации снятого в Карелии фильма "Весури", посвященного малолетним узникам.

Напомним, планы благотворительного фонда возвести на грантовские средства "бутафорский концлагерь" вызвали скандал. Изначально объект предполагалось построить в дачной деревне Шайдома, затем стройку решили перенести на берег Онего в Кондопоге. Однако местные жители выступили против этой инициативы авторов проекта. Для "концлагеря пришлось искать новое место, которым в итоге оказалась деревня Ватнаволок.