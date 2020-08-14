Уже завтра в Карелии откроется театрально-концертный сезон

Ансамбль "Кантеле" заявил о готовности к возобновлению концертной деятельности, сообщили в Минкультуры Карелии.

В субботу, 15 августа, в республике откроется театрально-концертный сезон.



Национальный ансамбль песни и танца Карелии "Кантеле" готовится к встречам со зрителями после долгого перерыва.

В новом сезоне будет продолжена работа с туристической кампанией "ИнтурЛидер". Туристам и местным любителям фольклора предложат экскурсию по экспозициям и цехам Дома Кантеле (пр. Карла Маркса, 6), а также разнообразные мастер-классы и концертные программы.

Экскурсии и мастер-классы для индивидуальных посетителей и групп проводятся по предварительной заявке. Доступ в Дом Кантеле будет разрешен только посетителям в защитных масках после замера температуры тела бесконтактным способом, а руки перед началом программы необходимо будет обработать дезинфицирующим средством.

Напомним, Музыкальный театр Карелии в сентябре откроет сезон "Принцессой цирка".