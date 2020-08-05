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Музыкальный театр Карелии откроет сезон "Принцессой цирка"

Новости. Культура
15:57, 05 Августа 2020
фото: © Музыкальный театр Карелии
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Режиссер Юрий Александров представит публике свою новую работу с карельской труппой в конце сентября.

Репетиции оперетты с таинственным незнакомцем в маске, которые весной пришлось прервать из-за карантина, продолжаются в новом сезоне. Премьера спектакля от народного артиста России Юрия Александрова (в его версии оперетта будет называться "Мистер Икс") состоится в конце сентября.

Как рассказали в театре, постановка обещает быть по-настоящему фееричной. Хитросплетение интриг классического опереточного сюжета в руках мастера получает созвучное нашему времени сценическое воплощение. Масштабные декорации воссоздают на сцене театра купол цирка, а яркая хореография и чувственная музыка гарантируют зрителю то неповторимое ощущение праздника, за которое и любят оперетту. Премьерные показы пройдут 17 и 18 сентября.

Балетная труппа театра планирует начать сезон 25 сентября с премьеры балета "Вальпургиева ночь", одной из ярких хореографических сцен оперы Гуно "Фауст". Десятки балетмейстеров ставили танцы на эту колоритную музыку, но признанным шедевром во всем мире считается постановка Леонида Лавровского. Именно его хореографию берет за основу главный балетмейстер театра Кирилл Симонов. Премьера должна была состояться еще в апреле и планировалась к показу в Хельсинки. Однако из-за эпидемической ситуации гастроли в столице Финляндии не состоялись, а премьера перенеслась на осень. В этом году балетная труппа театра пополнилась новыми солистами и артистами кордебалета, которые уже включились в репетиционный процесс.

В новом сезоне театр планирует также выпуск оперы Римского-Корсакова "Царская невеста" в постановке лауреата "Золотой маски" Георгия Исаакяна (ранее на карельской сцене им была поставлена "Волшебная флейта" Моцарта). Сценографом постановки выступит известнейший театральный художник Эрнст Гейденбрехт. Музыкальную сказку для детей о стойком оловянном солдатике на музыку санкт-петербургского композитора Сергея Баневича поставит режиссер Анна Осипенко.

Начнется театральный сезон  11 сентября большим гала-концертом, в котором на сцену выйдут как артисты оперы, так и артисты балета.

Напомним, 1 августа глава Карелии Артур Парфенчиков разрешил открыться детским игровым центрам, клубам и домам культуры в Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-08-05 17:52:36
Он не казак и не моряк. Кто он ? :) К чему эта демонстративность, чтобы свои опознавали в барбершопе :)
nae
2020-08-05 17:29:38
Кстати, серьга в ухе у матроса означала, что он был в кругосветке.
Off
2020-08-05 17:44:59
nae, Не думаю ,что "нового " привлекают моряки. Он конретно ммм...эээ ..без ума , от мужщинок в колготках и серьгами. Ничего не подлеаешь .Природу не обманешь ))))
новый
2020-08-05 16:10:07
Главное агрикалчнутого режиссеришку с серьгой в ухе туда не пускать, а то начнет свободу ночному фотографу требовать. И ефремову тоже. И вообще для агрикалчнутых фейс контроль желателен.
тетка
2020-08-05 16:55:51
новый, демонстрируешь свою примитивную дремучесть?
Off
2020-08-05 16:41:06
новый, здорово ты кременный ..казаков дрючишь .Они же серьги носят. "Серьга в левом ухе у казака означала, что он один сын у матери, серьга в правом — последний мужчина в роду." Но я ,понимаю ,что ты казаков побаиваешься ,потому что нагайкой могут сделать тебе приятное . Поэтому ты увлекся мужиками в колготках и ..серьгами . Шалунишка. )))))
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