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Парфенчиков разрешил открыться детским игровым центрам, клубам и домам культуры в Карелии

Новости. Общество
08:42, 01 Августа 2020
фото: правительство Карелии
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Глава республики Артур Парфенчиков отменил введенные ранее из-за коронавируса ограничения на работу детских развлекательных и батутных центров, и также клубов, домов культуры и центров творчества.

Жизнь в республике продолжает возвращаться в обычное русло, сообщил Парфенчиков. Вступают в силу очередные изменения, распоряжение об этом глава республики подписал накануне:

Разрешается работа детских игровых и батутных центров.

"Разумеется, такие учреждения должны обеспечить посетителям возможность обработки рук антисептиками, обязательно соблюдение масочного режима, социальной дистанции, использование персоналом защитных экранов и перчаток. Все оборудование обязательно должно дезинфицироваться", - сообщил Парфенчиков.

С 1 августа дети, которые проживают в районах Арктической зоны на территории нашей республики, могут выезжать в составе организованных групп в лагеря и санатории других регионов России.

С 1 августа в Карелии открываются дворцы и дома культуры, клубы, центры народного творчества. Также при соблюдении всех требований противоэпидемиологической безопасности.

Возобновляется деятельность по организации конференций и выставок.

С 15 августа в республике откроется театрально-концертный сезон.

Изменились и правила работы фитнес-центров: они могут принимать клиентов без предварительной записи, а на одного посетителя теперь должно приходиться 4 кв.м площади спортивного зала.

Полный текст внесенных изменений – здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-08-01 12:59:36
Разрешил групповые занятия детям, занятмя в спортзалах, но запретил кижскую регату. Мероприятие не масштабное, на открытом воздухе.
ЧуднЫ фантазии в голове губернатора...
новый
2020-08-01 13:15:37
Leopol'd, ну ты и чудак. Там штормовое предупреждение объявили. Но либерашкам конечно очень хочется, чтобы было как в Сямозере.
кир
2020-08-01 10:30:39
Бизнес плевал на пандемию.
Вася
2020-08-01 10:16:37
Вместе с тем не так давно пресс-секретарь президента на вполне обычный вопрос о достижениях России за последние 20 лет не смог ответить ничего вразумительного
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