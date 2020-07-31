Парфенчиков разрешил открыться детским игровым центрам, клубам и домам культуры в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков отменил введенные ранее из-за коронавируса ограничения на работу детских развлекательных и батутных центров, и также клубов, домов культуры и центров творчества.

Жизнь в республике продолжает возвращаться в обычное русло, сообщил Парфенчиков. Вступают в силу очередные изменения, распоряжение об этом глава республики подписал накануне:

Разрешается работа детских игровых и батутных центров.

"Разумеется, такие учреждения должны обеспечить посетителям возможность обработки рук антисептиками, обязательно соблюдение масочного режима, социальной дистанции, использование персоналом защитных экранов и перчаток. Все оборудование обязательно должно дезинфицироваться", - сообщил Парфенчиков.



С 1 августа дети, которые проживают в районах Арктической зоны на территории нашей республики, могут выезжать в составе организованных групп в лагеря и санатории других регионов России.



С 1 августа в Карелии открываются дворцы и дома культуры, клубы, центры народного творчества. Также при соблюдении всех требований противоэпидемиологической безопасности.



Возобновляется деятельность по организации конференций и выставок.



С 15 августа в республике откроется театрально-концертный сезон.



Изменились и правила работы фитнес-центров: они могут принимать клиентов без предварительной записи, а на одного посетителя теперь должно приходиться 4 кв.м площади спортивного зала.



Полный текст внесенных изменений – здесь.