Узнали, какой город Карелии завалило снегом больше всего

Синоптики опубликовали данные о высоте снежного покрова в разных местах республики.

По информации сообщества «Погода Петрозаводска и Карелии», выше всего сугробы намело в Медвежьегорске — 87 сантиметров.



В Калевале высота снежного покрова составляет 78 сантиметров. В Паданах — 73 см. Столько же в Энгозеро.



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Реболы: 68 см; Сегежа: 67 см; Суоярви: 64 сантиметра; Сортавала: 61 см.



Пудож: 60 см; Петрозаводск: 58 см; Колежма: 56 сантиметров; Кондопога: 54 см; Олонец: 54 см; Валаам: 52 сантиметров.



Замыкают рейтинг Разнаволок (метеостанция в Беломорском районе) с результатом 48 сантиметров и Кемь-Порт: 27 см.