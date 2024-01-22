Узнали, куда и за сколько полетят отпускники Карелии этим летом

Опубликовано летнее расписание рейсов из аэропорта «Петрозаводск».
Летом 2024 года самолеты из Петрозаводска полетят в Минеральные воды, Сочи, в Калининград и Казань. Также запланированы ежедневные рейсы в Москву. Два раза в неделю самолеты из карельской столицы будут летать Екатеринбург.
Расписание опубликовали в карельском Управтодоре:
- Сочи, два раза в неделю:
Петрозаводск - Сочи: вторник/суббота, вылет в 20:10 (прилет в 00:10);
Сочи - Петрозаводск: вторник/суббота, вылет в 15:10 (прилет в 19:10).
Стоимость авиабилетов - 10,9 тысячи рублей на человека в одну сторону. Ручная кладь - восемь килограммов, багаж - 15 килограммов.
Калининград, три раза в неделю:
Петрозаводск - Калининград: среда/четверг/воскресенье, вылет в 14:35 (прилет в 15:30);
Калининград - Петрозаводск: среда/четверг/воскресенье вылет в 10:50 (прилет в 13:45).
Стоимость авиабилетов - от 5,2 тысячи рублей до 7,5 тысячи рублей на человека в одну сторону. Ручная кладь восемь килограммов, багаж 15 кг.
Минеральные Воды, два раза в неделю:
Петрозаводск - Минеральные воды: вторник/суббота, вылет в 15:00 (прилет в 18:50);
Минеральные воды - Петрозаводск: вторник/суббота, вылет в 10:15 (прилет в 14:00).
Стоимость авиабилетов - 10,9 тысячи рублей на человека в одну сторону. Ручная кладь восемь килограммов, багаж 15 кг.
Казань - расписание уточняется. Подробное актуальное расписание указано на сайте аэропорта.
Напомним, ранее Минтранс Карелии предупредил о закрытии аэродрома «Бесовец» на месяц.
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