Узнали, куда и за сколько полетят отпускники Карелии этим летом

Опубликовано летнее расписание рейсов из аэропорта «Петрозаводск».

Летом 2024 года самолеты из Петрозаводска полетят в Минеральные воды, Сочи, в Калининград и Казань. Также запланированы ежедневные рейсы в Москву. Два раза в неделю самолеты из карельской столицы будут летать Екатеринбург.



Расписание опубликовали в карельском Управтодоре:



- Сочи, два раза в неделю:



Петрозаводск - Сочи: вторник/суббота, вылет в 20:10 (прилет в 00:10);



Сочи - Петрозаводск: вторник/суббота, вылет в 15:10 (прилет в 19:10).



Стоимость авиабилетов - 10,9 тысячи рублей на человека в одну сторону. Ручная кладь - восемь килограммов, багаж - 15 килограммов.



Калининград, три раза в неделю:



Петрозаводск - Калининград: среда/четверг/воскресенье, вылет в 14:35 (прилет в 15:30);



Калининград - Петрозаводск: среда/четверг/воскресенье вылет в 10:50 (прилет в 13:45).



Стоимость авиабилетов - от 5,2 тысячи рублей до 7,5 тысячи рублей на человека в одну сторону. Ручная кладь восемь килограммов, багаж 15 кг.



Минеральные Воды, два раза в неделю:



Петрозаводск - Минеральные воды: вторник/суббота, вылет в 15:00 (прилет в 18:50);



Минеральные воды - Петрозаводск: вторник/суббота, вылет в 10:15 (прилет в 14:00).



Стоимость авиабилетов - 10,9 тысячи рублей на человека в одну сторону. Ручная кладь восемь килограммов, багаж 15 кг.



Казань - расписание уточняется. Подробное актуальное расписание указано на сайте аэропорта.



Напомним, ранее Минтранс Карелии предупредил о закрытии аэродрома «Бесовец» на месяц.





