В 13-ти школах Петрозаводска к новому учебному году открыты дополнительные классы

В новом учебном году в школы Петрозаводска придут более 29 тысяч учеников, в том числе – 3,5 тысячи первоклассников.

Об этом во вторник сообщила начальник управления образования Любовь Иконникова на совещании в мэрии.

"В наступающем учебном году в школы Петрозаводска придут более 29 тысяч учеников. Еще 16,5 тысяч воспитанников придут в городские дошкольные учреждения. Средняя наполняемость классов школ города составляет 28 человек", - сказала Любовь Иконникова.

По ее словам, в школах города сформировано 129 первых классов, из них: 120 общеобразовательных, девять – специальных коррекционных.

"Планируемый контингент первоклассников – 3,5 тысячи человек, - отметила начальник управления мэрии. – При комплектовании дополнительно общеобразовательные классы были открыты в 9-й школе, Петровской, 27-й, 43-й, 46-й, 3-й, 11-й, 20-й, 48-й, 12-й, 35-й, 14-й, 38-й".

Иконников также сообщила, что обеспеченность школ учебниками и учебными пособиями составляет 100%. В 2018 году школами было закуплено более 57 тыс экземпляров учебников; на эти цели израсходовано более 22 млн рублей.