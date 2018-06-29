В 20 поселениях Карелии с 1 июля снизятся тарифы на воду и отопление

С 1 июля будут снижены тарифы в 13 поселениях Карелии – на тепловую энергию, в 5 поселениях республики - на холодное водоснабжение и водоотведение и еще в 2 - на услугу водоотведения.

Как сообщает Госкомитет Карелии по ценам и тарифам, были отрегулированы и приведены к экономически обоснованному уровню тарифы в сфере теплоснабжения для "Петербургтеплоэнерго", оказывающему услугу по отоплению в Олонецком, Питкярантском, Сортавальском и Лахденпохском районах.

Соответственно, плата за отопление для населения Олонецкого, Лахденпохского, Сортавальского и Хелюльского городских поселений, а также Куркиекского, Мийнальского, Хийтольского, Элисенваарского, Кааламского, Хаапалампинского, Салминского, Харлуского и Коверского сельских поселений снижена и будет составлять с 1 июля 2018 года 3 174, 50 руб./Гкал. с НДС.

Кроме населения, платить по сниженной цене за тепловую энергию с начала июля также будут предприниматели и бюджетные организации данных районов.

Уменьшение стоимости за холодное водоснабжение с июля в полной мере ощутят жители, бюджетные учреждения и предприниматели Кондопожского городского, Гирвасского, Кяппесельгского, Кончезерского и Янишпольского сельских поселений. Также помимо указанных муниципальных образований стоимость услуги по водоотведению снизится еще и в Сортавальском городском и Хаапалампинском сельском поселениях. В данном случае исключение Госкомитетом необоснованных затрат из тарифа за воду коснулось организаций "Карелводоканал" и "Кондопожское ММП ЖКХ", обслуживающих указанные поселения.

"Благодаря взаимодействию с Правительством Карелии и ФАС России, Государственному комитету по ценам и тарифам удалось исключить необоснованные траты и снизить стоимость коммунальных ресурсов, что в будущем обеспечит существенную экономию денежных средств для бюджета Карелии и повысит экономическую привлекательность региона", - отметили в Госкомитете.