В 2019 году рост зарплат населения России замедлится в 6 раз

Темп роста реальных заработных плат снизится с ожидаемых 6,3 % в 2018 году до менее 1 % в 2019 году.

Об этом говорится в докладе "Картина экономики" за июнь 2018 года, подготовленного Минэкономразвития.

"Темп роста реальных заработных плат снизится с ожидаемых 6,3 % в 2018 году до менее 1 % в 2019 году, а реальный темп роста расходов на конечное потребление домашних хозяйств — с 3,5 % год к году в текущем году до 2,6 % год к году в 2019 году (влияние замедления динамики заработных плат на потребительские расходы будет частично компенсироваться снижением нормы сбережения)", — говорится в документе.

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