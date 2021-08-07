В администрации Петрозаводска не знают, какие деревья высаживать на месте вырубки в парке «Каменный бор»

Чиновники утверждают, что «естественное лесовосстановление» на пострадавшей территории уже началось.

Власти Петрозаводска не пришли к решению, какие породы деревьев высаживать на территории парка «Каменный бор», которая пострадала от рубки в прошлом году. Об этом заявил 9 августа на городской планерке заместитель мэра карельской столицы Андрей Бекелев, отвечая на вопрос жительницы Петрозаводска Татьяны Алексеевой, когда в «Каменном бору» начнется восстановление лесного участка, вырубленного под строительство мототрассы.

«В настоящее время та организация, которая сносила зеленые насаждения, убирает отходы, которые остались после той деятельности, – сказал заммэра Бекелев. – На прошлой неделе мы там были с рядом инициативных горожан, с коллегами, посмотрели. Нас не устроило качество проведенных работ, поэтому они будут дорабатывать. Что касается проведения работ по восстановлению, то ввиду особенностей местности – каменистой – и рельефа, мы сошлись во мнении, насколько возможно, провести там искусственное лесовосстановление. После того, как все отходы будут вывезены, еще раз туда со специалистами администрации и Минприроды туда выедем и примем окончательное решение. Естественное лесовосстановление там уже началось».

Напомним, рубки зеленых насаждений на территории парка «Каменный бор» под строительство мототрассы и детского сада вызвали протесты жителей Петрозаводска. В итоге возведение мототрассы в парке было остановлено, однако строительство детского сада было включено в федеральную программу развития Карелии до 2020 года, и городские власти продолжили работы, несмотря на возмущение общественности.